Названо число блокированных на "Азоте" иностранных наемников

Их четверть от общего числа боевиков

Численность засевших на заводе "Азот" в Северодвинске военных – примерно 2,5 тысячи. Почти четверть из них – это иностранные наемники. Так оценил ситуацию помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

"По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели...", - сказал Киселев в эфире Первого канала.

Представитель МВД ЛНР отметил: это столько же, сколько было и на "Азовстали" в Мариуполе. Около 20-25% - это иностранный контингент, до 500-600 человек. Примерно столько же находится на комбинате и мирных жителей, которых согнали туда боевики, чтобы использовать граждан в качестве живого щита. Ранее Минобороны России заявило о готовности предоставить 15 июня с 8 часов утра гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. А боевикам предложили сложить оружие, гарантировав им жизнь.

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