В ПМЭФ примут участие более 500 российских компаний

80% из них будут представлены на уровне глав

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал подробности о стартующем в среду юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме.

"В этом году заявлено более 500 отечественных компаний из 65 разных отраслей. 80% из них будут представлены на уровне глав", - сообщил он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил губернатор, сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают для бизнеса в России новые возможности и открывают новые интересные ниши.

По словам Беглова, Петербург планирует подписать в рамках ПМЭФ более 40 соглашений, почти половина из них - инвестиционные на сумму более 200 миллиардов рублей.

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня.

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