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Краснодарский край подтопило после "залпового" дождя

17:04
  • вторник
  • 14 июня 2022

В эпицентре разгула стихии оказался Туапсинский район

На Краснодарский край сегодня обрушился мощный ливень. В эпицентре стихии оказался Туапсинский район. "Залповый" дождь шёл всего несколько минут, но был настолько сильным, что в местных реках резко поднялась вода. В нескольких селах подтоплены огороды и придомовые территории. Вода залила автотрассы, резко упала видимость на дорогах, в том числе на федеральной трассе в Сочи. В таких сложных условиях многие водители решили остановиться и переждать непогоду. Сейчас ситуация уже нормализовалась. Но штормовое предупреждение в Краснодарском крае будет действовать до четверга.

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