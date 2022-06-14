В Шотландии задумались о новом референдуме о независимости

Формат его проведения сейчас обсуждается

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о наступлении времени "поговорить про независимость и сделать этот выбор".

"После всего, что произошло - Brexit, Борис Джонсон, коронавирус, - время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой", - цитирует политика РИА "Новости".

Стерджен добавила, что новый референдум следует проводить в полном соответствии с законом. В настоящее время правительство Шотландии ищет легитимный способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.

В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости. За высказались 44,7 % избирателей, против - 55,3 %. Явка составила 84,5 %. Таким образом, Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.

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