Депутаты Госдумы от "Единой России" сдали кровь в рамках акции "Доноры Донбассу"

Кровь необходима военнослужащим, которые участвуют в СВО

Депутаты и волонтеры "Единой России", активисты "Молодой Гвардии Единой России" приняли участие в акции по сдаче крови, которую партия проводит по всей стране. В институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к акции местного отделения "Единой России" Центрального округа Москвы присоединились депутаты Госдумы от фракции "Единой России".

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что сегодня кровь особенно нужна военнослужащим, которые участвуют в СВО: "Сегодня кровь очень нужна нашим ребятам. Мы, депутаты Госдумы от "Единой России", абсолютно осознанно это делаем, потому что это нужно для нашей общей победы".

Сегодня во всем мире отмечают День донора крови. Смотрите репортаж ТВЦ о том, что нужно знать желающим стать донором.

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