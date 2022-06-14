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Глава Херсонской области опроверг данные о покушении на него

16:58
  • вторник
  • 14 июня 2022

Фейки распространили украинские СМИ

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал распространенную украинскими СМИ информацию о том, что на него якобы было совершено покушение.

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Сообщалось, что автомобиль Сальдо был взорван рядом с облгосадминистрацией, его само доставили в реанимацию.

"Вся история украинской власти построена на такой вот лжи. Посмотрите на меня, я вам хочу сказать, что я сейчас занимаюсь совершенно другим", - сказал глава Херсонской области в видео, выложенном в Telegram.

По его словам, власти региона делают все, чтобы люди не ощущали давления со стороны информационных каналов.

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