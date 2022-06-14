ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за оспы обезьян

С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге в Женеве, что в этом году уже 1600 человек заразились оспой обезьян.

"В этом году в ВОЗ поступили сообщения о более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и почти 1500 случаев с подозрением на это заболевание. Эти сведения пришли из 39 стран", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что с начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.

Также стало известно, что ВОЗ созывает чрезвычайный комитет, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян для глобального здравоохранения.

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