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Названо количество международных разговоров Путина с начала года

17:36
  • вторник
  • 14 июня 2022

Телефонный формат стал более востребован

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам во вторник, что в последнее время телефонный формат общения Владимира Путина с мировыми лидерами стал более востребован.

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"Мы посчитали, я сам удивился - с начала года еще шести месяцев не прошло, Путин провел уже где-то 140 бесед по телефону с более чем 40 лидерами. Точнее даже, 47 или 48 иностранных лидеров беседовали с Путиным в течение пяти с половиной месяцев", - сказал помощник главы государства (цитата по РИА "Новости").

По словам Ушакова, контакты на высшем уровне также проходили по видео-конференц-связи.

"На повестке дня - проведение саммита очередного, Россия - Африка. Сейчас ведем разговор, как это лучше и когда организовать", - уточнил представитель Кремля.

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