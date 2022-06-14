Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану

Объемы помощи будут определяться правительством России

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Владимир Путин - с учетом ожидаемого хорошего урожая - одобрил выделение в случае необходимости определенного количества зерна Афганистану.

"Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации", - уточнил дипломат в эфире "Первого канала".

Он добавил, что экономическая ситуация в Афганистане может усугубиться этим летом, так как там "виды на урожай неутешительные".

"По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых", - добавил Кабулов.

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