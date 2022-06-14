США продлили разрешение на сделки с энергоносителями для российских банков

Речь о тех организациях, что оказались под санкциями

Минфин США сообщил о продлении разрешения на проведение связанных с энергоносителями сделок для попавших под американские санкции российских банков, пишет ТАСС.

Речь, в частности, идет о ЦБ, Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, "Открытии", Совкомбанке.

Разрешение продлено до 5 декабря 2022 года. Прежде срок соответствующих транзакций был установлен до 24 июня.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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