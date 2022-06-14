Медведев: масштабы энергетического кризиса в Европе будут увеличиваться

При этом пострадали не только жители ЕС, но и США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжит делать все, чтобы нанести максимальный ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу.

"Однако одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", - написал он также в Telegram.

При этом, по словам Медведева, пострадали и США - главные зачинщики антироссийской агрессии.

"Все понимают, что в своем рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца. Вводить против нас все новые и новые санкции, под надуманными предлогами исключать Россию из различных организаций", - также заявил зампред Совбеза.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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