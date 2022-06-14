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Въезд в Россию запретили 49 британцам

18:31
  • вторник
  • 14 июня 2022

Санкции распространяются на представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании

Министерство иностранных дел России сообщило во вторник, что в ответ на недружественные действия Великобритании принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда британских граждан. Речь идет о представителях крупнейших британских СМИ, а также командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

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Уточняется, что вошедшие в список журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой информации о России и событиях на Украине.

"Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры", - также сказано в сообщении.

Под ограничения попали в том числе корреспондент газеты Guardian Шон Уокер, обозреватель газеты Daily Telegraph Кон Кафлин, главный корреспондент телеканала Sky News Стюарт Рамзи, заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Великобритании Бенджамин Джон Ки.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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