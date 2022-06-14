Московское "Динамо" определилось с новым главным тренером

Футбольный клуб возглавит специалист из Сербии

Как передает "Спорт-Экспресс", новым главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" станет 53-летний сербский специалист Славиша Йоканович.

В заметке уточняется, что последние детали соглашения уже урегулированы. Официально о назначении будет объявлено до конца недели.

Ранее Йоканович тренировал в том числе сербский "Партизан", болгарский "Левски", английские "Уотфорд" и "Фулхэм".

"Динамо" же прежде возглавлял немец Сандро Шварц. Он покинул клуб по окончании минувшего сезона, встав у руля немецкой "Герты".

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