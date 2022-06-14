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США и ЕС хотят построить временные хранилища для зерна на границах Украины

19:14
  • вторник
  • 14 июня 2022

Реализация этой задумки потребует времени

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о совместных планах США и ЕС по поводу запасов украинского зерна.

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"Мы собираемся построить временные хранилища на границах Украины, включая Польшу", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Как при этом уточнил Байден, реализация этой задумки потребует времени.

По словам президента США, на Украине находится 20 миллионов тонн зерна, которое необходимо направить в Европу и по всему миру.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, необходимо лишь разминировать украинские порты.

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