В Москве по подозрению в госизмене арестовали женщину

Она могла передать секретную информацию агентам другой страны

Лефортовский районный суд Москвы арестовал подозреваемую в госизмене женщину, пишет РБК.

"В отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК ("Государственная измена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в суде.

Прежде "Интерфакс" передавал со ссылкой на источник, что Завалишиной инкриминируется передача составляющей государственную тайну информации. Кому именно она передавала данные, неизвестно.

Наказание по статье о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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