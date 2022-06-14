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В Минобороны Украины пожаловались на дефицит оружия

19:45
  • вторник
  • 14 июня 2022

Киев получил лишь 10% из того, что запросил у Запада

Украина получила от Запада лишь 10% оружия, которое запрашивала. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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"Возможности по вооружениям, возможности по количеству военнослужащих у России значительно больше. Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну", - сообщила Маляр. ВС России, по ее оценке, используют в десять раз больше артиллерийских снарядов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Власти объясняли, что это необходимо для защиты наших границ и помощи дружественным ДНР и ЛНР.

Ранее Украина неоднократно критиковала союзников за недостаточную поддержку. Киев требует от Запада больше оружия и денег.

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