ЦБ назвал недопустимым введение комиссий на обслуживание валютных счетов

Пресс-служба регулятора выпустила официальное заявление

Банк России прокомментировал введение некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия.

"По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Там при этом добавили, что просто публикация банком изменений на своем официальном сайте не может считаться офертой.

По мнению регулятора, взимание с клиентов увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке комиссионных вознаграждений недопустимо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"