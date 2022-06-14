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ЦБ назвал недопустимым введение комиссий на обслуживание валютных счетов

20:16
  • вторник
  • 14 июня 2022

Пресс-служба регулятора выпустила официальное заявление

Банк России прокомментировал введение некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия.

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"По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Там при этом добавили, что просто публикация банком изменений на своем официальном сайте не может считаться офертой.

По мнению регулятора, взимание с клиентов увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке комиссионных вознаграждений недопустимо.

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