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ВСУ применили кассетные снаряды в Донецке

20:26
  • вторник
  • 14 июня 2022

Их использование запрещено нормами международного права

ВСУ применяют запрещенные французские кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. Об этом сообщили в Следственном комитете.

"Интенсивные атаки производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами - участниками НАТО", - отметили в пресс-службе СК (цитата по ТАСС).

В ведомстве обратили внимание, что ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды. 

Ранее СК возбудил дело после обстрела села в Брянской области украинскими военными. В России действия ВСУ квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

14 июня украинские военнослужащие с применением системы залпового огня совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры Брянской области. В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения.

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