ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Праге из-за перегрузки закрывают центр по приему беженцев с Украины

20:45
  • вторник
  • 14 июня 2022

Всего в республику с Украины прибыли 370 тысяч человек

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил о закрытии центра помощи беженцам в городе.

Украинские беженцы бегут из благополучной Германии
В Минобороны Украины пожаловались на дефицит оружия

"Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики", - приводит слова Гржибы РИА "Новости".

Согласно данным чешских властей, в республику после 24 февраля прибыли 370 тысяч украинских беженцев. 53,6 тысячи из них приняли Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край.

Как заметил мэр Праги, город более не располагает возможностями для приема и размещения новых беженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Беженцы с Украины
Беженцы с Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.