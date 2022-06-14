В Праге из-за перегрузки закрывают центр по приему беженцев с Украины

Всего в республику с Украины прибыли 370 тысяч человек

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил о закрытии центра помощи беженцам в городе.

"Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики", - приводит слова Гржибы РИА "Новости".

Согласно данным чешских властей, в республику после 24 февраля прибыли 370 тысяч украинских беженцев. 53,6 тысячи из них приняли Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край.

Как заметил мэр Праги, город более не располагает возможностями для приема и размещения новых беженцев.

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