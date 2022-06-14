Под огнем - жилые дома и роддом: ВСУ ударили по Донецку

Запад молчит о случившемся или грубо искажает факты

Украинские войска применяют запрещённые международным правом французские кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки гражданских объектов Донецка. Об этом сегодня заявили в Следственном комитете России, который начал проверку новых массированных обстрелов. Как отметили в ведомстве, подобные акты агрессии против мирного населения ведут к большим человеческим жертвам и масштабным разрушениям, но Запад молчит о случившемся или грубо искажает факты. Нет внятной реакции и от ООН.

Частный сектор Донецка — ни предприятий, ни, тем более, военных объектов. Рядом школа. Занятия там давно отменили. Ученики находятся на удаленке, потому что так безопаснее. Нацисты регулярно обстреливают район, потому что сюда достают минометы — значит, можно экономить ракеты.

Взрыв произошел прямо напротив въезда во двор. Судя по воронке и осколкам, это 120-миллиметровая мина, но даже ее хватило для того, чтобы насквозь пробить металлические ворота и лобовое стекло автомобиля.

К таким обстрелам пенсионерка Нина Ефремова давно привыкла. Даже не обращала внимания, просто считала новые отверстия в воротах и меняла окна.

"Здесь просто живут люди. Такие, как я. Со мной еще сын живет. И внук, которому 12 лет. А тут по поселку живут те, кому уходить и некуда. Живут и живут. Никто не хочет уходить из дома", - сказала жительница Донецка Нина Ефремова. Она рассказывает, что несколько лет назад сюда приезжала миссия ОБСЕ. Европейские чиновники осмотрели поврежденный дом, записали показания и уехали, а обстрелы продолжились. И вот сегодня осколком ранило 12-летнего внука женщины.

"Выбежал: "Я помогу папе". Хотел открыть ворота", - рассказала Ефремова. Ребенка отвезли в больницу, врачи несколько часов делали ему операцию. Состояние мальчика оценивается как стабильное.

Обезопасить от угроз украинских националистов спешно пришлось и пациенток роддома имени Вишневского. Всю прошлую ночь они провели в подвале. Во время обстрела в подвале разместили 178 рожениц и 35 детей. А утром вывели уже 38. "Вчера были роды в подвале, с 2014 года организован в подвале родзал. Операционная. Учитывая, что такая ситуация может возникнуть в любой момент, поэтому в течение восьми лет это отработано. Там произошли роды. Трое детей родились", - рассказала Железная Анна Александровна, главврач роддома больницы Вишневского.

У донецких врачей есть поверие, что детям, рожденным под обстрелами, особенно везет в жизни. Сейчас рожениц эвакуировали в другие медучреждения Донецка, а в самом роддоме устраняют последствия вчерашнего артобстрела. Администрация разрешила подняться нам на технический этаж, чтобы оценить масштабы разрушений. И вот мы видим огромную дыру примерно 3 на 4 метра.

Артобстрел роддома украинскими националистами почему-то не заметили западные СМИ. Зато рассказали про вчерашний обстрел Майского рынка, который унес жизни трех человек. Конечно, подтасовав факты. В эфире "Первого канала Германии" корреспондент внезапно сообщила, что рынок атаковали российские военные. Своеобразная реакция на удары украинских националистов по Донецку была сегодня и у ООН. В офисе генсека оценили ситуацию в городе как чрезвычайно напряженную. Вот только о тех, кто виноват в этом напряжении, ООН почему-то промолчала. И так молчит девятый год подряд.

Денис Большаков, Андрей Пашутин. Донецкая Народная Республика. "ТВ Центр".

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