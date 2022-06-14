В Крыму нарастили импортозамещение в ответ на санкции

Уход иностранных компаний с отечественного рынка дал импульс для наращивания объемов собственного производства

Уход иностранных компаний с отечественного рынка дал импульс для наращивания объёмов собственного производства. Так, в Крыму снова востребованы промышленные гиганты советских времён, которые изготавливают комплектующие для сельхозтехники. Растёт спрос на крымское сырьё для фармакологии и продукцию местных фермеров.

Нежные цвета и приторный аромат – в Крыму открывается сезон сбора эфиромасличных и лекарственных культур. Это шалфей, лаванда, иссоп и кориандр. Но первая в очереди – роза. Из-за санкций спрос на отечественное сырье вырос в разы.

"Мы способны своим объемом перекрыть потребление. Настоящая розовая вода – это целебный продукт, который помогает коже и волосам", - рассказал директор агрофирмы Алексей Мишин.

Развитие отрасли – фармакологическая безопасность страны и неплохие деньги. В советские времена продажа изделий из эфироносов пополняла местный бюджет на 10%.

Крымское золото - из этих лепестков роз уже на днях сделают гидролат. Душистая вода – основа всей косметики, которую производят не только на полуострове, а во всем мире.

В Крыму розовую или, как здесь говорят, живую воду используют уже 90 лет. Ассортимент – несколько сотен косметических и лекарственных средств. Предприятие открывает 25 своих магазинов в российских городах и выходит на рынок Китая.

"В марте мы увидели спрос активный, который примерно в полтора раза превысил показатели предыдущего года и наше производство к этому готово. Вот в этом здании мы можем производить примерно в 5 раз больше продукции и готовы нарастить мощность в очень короткое время", - сообщил Иван Гладун, гендиректор косметической компании.

Фермеры тоже наращивают объемы. Благодаря возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуострове вновь начали сеять рис и выращивать овощи и фрукты в засушливых районах. Дело за техникой.

Промышленные гиганты советской эпохи сегодня востребованы как никогда. Симферопольский завод уже получил большой заказ на импортозамещение компонентов для сельхозтехники. В первую очередь – ножи для комбайнов и механизмы, которые приводят их в движение – без этого не собрать зерновые. Запчасти поставляли во все страны бывшего СССР, пока немцы не заняли рынок.

"Они у нас были в свое время. Мы им все показали, рассказали с дуру. Они нам сделали антирекламу, сказали, что мы передрали у них, что у них лучше, у них надежнее. На самом деле работают наши аппараты, прекрасно работают. У них же цена раза в полтора два больше, чем наши цены, поэтому, я думаю, у нас сейчас спрос будет большой", - заявил директор завода Борис Белокопытов.

Этот завод пневматических механизмов когда-то был вторым по объемам производства в Европе. Сейчас он настоящая палочка-выручалочка для самых разных отраслей: комплектующие для ледоколов и нефтяных скважин, пневматики для тормозов и открывания дверей в общественном транспорте, автоматизированные линии по розливу молока - заказы на запчасти к импортной технике поступают со всей страны.

"На крымских ветряных станциях мы заменили американское оборудование, которое вышло из строя, что позволило запустить эти станции в работу. Для виноделов мы помогли им обойтись без итальянских машин, выпустили оборудование, которое успешно позволяет высаживать новые саженцы", - заявил Сергей Жидов, главный конструктор завода.

Для многих заводов импортозамещение - возможность вновь получать большие заказы, которые позволят модернизировать производство и выйти на новый уровень.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"