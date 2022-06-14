На Кубани объявили штормовое предупреждение до 16 июня

На участке от Анапы до Магри вероятно возникновение смерчей над морем

В Москве до конца дня действует предупреждение о грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. В некоторых районах сильный дождь уже прошёл. МЧС призывает жителей и гостей столицы соблюдать осторожность на улице и не укрываться под деревьями. Мощный ливень обрушился сегодня и на Краснодарский край. В эпицентре стихии оказался Туапсинский район. Местные реки вышли из берегов. В нескольких селах подтоплены огороды и придомовые территории.

В пригороде Туапсе - водопады, вытекающие на дороги и превращающие их в реки. Со стороны кажется, что машины не едут, а плывут. Река Джубга из-за сильных ливней с градом и грозами, обрушившихся на регион, разлилась по улицам. В посёлке Горское досталось от стихии и частным домам. Стремительным потоком переполненная река несёт с гор стволы деревьев, ветки и камни. Местные жители напуганы - могут образоваться заторы, и река выйдет из русла. Накануне под Туапсе уже сошел сель, который перекрыл реку Шепси. Оползень ушёл больше, чем на полкилометра вниз. Учитывая непрекращающиеся осадки и сильный шквалистый ветер, обстановка становится всё напряжённее.

На участке от Анапы до Магри вероятно возникновение смерчей над морем, МЧС просит жителей региона и туристов быть осторожными – ни в коем случае не плавать в такую погоду. В Сочи также сильные дожди со шквалистым ветром до 22 метров в секунду, по всему Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение - действует оно пока до 16 июня, как и в соседней Карачаево-Черкесии, где обстановка примерно такая же.

В Крыму - тоже затяжные ливни, грозы, град и сильный ветер. МЧС просит жителей и гостей полуострова воздержаться от морских прогулок, пока погода не улучшится.

Столица сегодня тоже испытала на себе ливни со шквалистым ветром. Правда, не таким сильным - до 17 метров в секунду. Вместе с проливными дождями и грозами в Москву и Подмосковье пришло небольшое похолодание - в ближайшие несколько дней будет около 20-22 градусов.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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