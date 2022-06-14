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Пентагон будет передавать Украине разведданные для РСЗО

21:07
  • вторник
  • 14 июня 2022

Украинские военные уже проходят обучение по использованию HIMARS и MLRS

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон намерен поставлять Украине разведывательную информацию для использования реактивных систем залпового огня.

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"Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали", - цитирует Кола РИА "Новости".

Он добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию американских РСЗО HIMARS и MLRS. Вместе с тем, как подчеркнул Кол, в настоящее время артиллерийские возможности России значительно больше украинских.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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