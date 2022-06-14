Стали известны подробности удара ВСУ по селу в Брянской области

Возбуждено уголовное дело

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в эфире канала "Россия-24" подробности удара со стороны Украины по селу Займище.

"Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар "Точкой-У", - отметил Богомаз.

Он также уточнил, что военных объектов в селе нет, удар производился по жилому массиву.

"Ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, 8 часов утра, многие находились дома", - сказал также глава региона.

Инцидент произошел 14 июня. В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

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