ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны подробности удара ВСУ по селу в Брянской области

21:19
  • вторник
  • 14 июня 2022

Возбуждено уголовное дело

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в эфире канала "Россия-24" подробности удара со стороны Украины по селу Займище.
Песков назвал варварством усиление обстрелов Донбасса Украиной

"Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар "Точкой-У", - отметил Богомаз.

Он также уточнил, что военных объектов в селе нет, удар производился по жилому массиву.

"Ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, 8 часов утра, многие находились дома", - сказал также глава региона.

Инцидент произошел 14 июня. В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фрагмент мины
Фрагмент мины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.