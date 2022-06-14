"Ситуация может быть заморожена": финский премьер о вступлении в НАТО

Турция блокирует рассмотрение заявок Хельсинки и Стокгольма

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ситуация со вступлением ее страны в НАТО может застыть на месте, если спорные вопросы не урегулировать до саммита альянса в Мадриде, запланированного на 28-30 июня.

"Мы не знаем, на сколько по времени это может растянуться, но ситуация может быть заморожена на некоторое время", - добавила политик, которую цитирует "Интерфакс".

По словам Марин, Хельсинки всерьез воспринимают обеспокоенности Анкары, но при этом считают, что Турция и сама должна пытаться найти решение.

Ранее Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, но Турция пока блокирует их рассмотрение. У Анкары есть претензии по поводу поддержки этими странами курдских группировок.

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