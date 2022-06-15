"Когнитивный упадок": американцы в шоке от желания Байдена вновь идти на выборы

Уровень поддержки президента США падает

Для Джо Байдена стартовал обратный отсчёт. Американские журналисты поверить не могут, что президент будет баллотироваться на второй срок. Статья в The American Conservative, где автор – именитый журналист Патрик Бьюкенен, вспоминает одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона. Он еще в 19 веке утверждал, что "энергия исполнительной власти" является неотъемлемым атрибутом хорошего правительства.

"Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чём писал Гамильтон?" - задается вопросом Бюкенен.

Неизвестно, чем обладает Джо Байден, но уровень поддержки президента США упал до 33 процентов. А среди молодежи его политику одобрили только 22 процента опрошенных. И в 2024-м снова на выборы? Журналисты задают вопрос – а сил-то у него вообще хватит, идти на выборы в 2024-м году.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, затмившая на этом посту легендарную Джен Псаки, недавно вообще заявила, что экономика США находится в самом лучшем состоянии за всю историю страны. Американцы испытали шок. Фондовый рынок США потерял в стоимости триллионы долларов. Инфляция 8 процентов. От ковида при Байдене умерло больше людей, чем за весь президентский срок Трампа. Дорожают продукты, бензин, детское питание, средства женской гигиены вдруг оказались в дефиците. Впереди рецессия. А Байден убеждает Америку в том, что это Путин поднимает цены. Американцы размышляют над тем, что Байдену в день выборов в 2024-м году будет без двух недель 82. Что дальше?

Реагируют соцсети: "Неужели эта администрация действительно верит, что у нас всё хорошо и что их политика действительно работает, или они надеются, что если продолжать нести эту чушь, в конце концов люди начнут в это верить?"

Назад в будущее? Похоже, это нынешняя американская политика, в которой всё в действительности не так, как на самом деле.

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