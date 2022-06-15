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"Когнитивный упадок": американцы в шоке от желания Байдена вновь идти на выборы

08:03
  • среда
  • 15 июня 2022

Уровень поддержки президента США падает

Для Джо Байдена стартовал обратный отсчёт. Американские журналисты поверить не могут, что президент будет баллотироваться на второй срок. Статья в The American Conservative, где автор – именитый журналист Патрик Бьюкенен, вспоминает одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона. Он еще в 19 веке утверждал, что "энергия исполнительной власти" является неотъемлемым атрибутом хорошего правительства.
Байден нелепо оправдался перед американцами за небывалый рост цен

"Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чём писал Гамильтон?" - задается вопросом Бюкенен.

Неизвестно, чем обладает Джо Байден, но уровень поддержки президента США упал до 33 процентов. А среди молодежи его политику одобрили только 22 процента опрошенных. И в 2024-м снова на выборы? Журналисты задают вопрос – а сил-то у него вообще хватит, идти на выборы в 2024-м году.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, затмившая на этом посту легендарную Джен Псаки, недавно вообще заявила, что экономика США находится в самом лучшем состоянии за всю историю страны. Американцы испытали шок. Фондовый рынок США потерял в стоимости триллионы долларов. Инфляция 8 процентов. От ковида при Байдене умерло больше людей, чем за весь президентский срок Трампа. Дорожают продукты, бензин, детское питание, средства женской гигиены вдруг оказались в дефиците. Впереди рецессия. А Байден убеждает Америку в том, что это Путин поднимает цены. Американцы размышляют над тем, что Байдену в день выборов в 2024-м году будет без двух недель 82. Что дальше?

Реагируют соцсети: "Неужели эта администрация действительно верит, что у нас всё хорошо и что их политика действительно работает, или они надеются, что если продолжать нести эту чушь, в конце концов люди начнут в это верить?"

Назад в будущее? Похоже, это нынешняя американская политика, в которой всё в действительности не так, как на самом деле.

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