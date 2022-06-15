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"Слабая Украина – важный символ": Запад делает ставку на затягивание конфликта

08:35
  • среда
  • 15 июня 2022

Украину используют как инструмент геополитической конфронтации

Европейские и американские политики по-прежнему обещают Украине поддержку, но верят ли они в успех Киева? Почему Запад делает ставку на затягивание конфликта? Сколь глубоким может оказаться раскол между странами Евросоюза из-за споров об антироссийских санкциях?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с политологом Алексеем Чеснаковым.

"Безусловно, Европа хотела бы, особенно восточная Европа, руками украинцев еще какое-то количество времени повоевать. Потому что слабая Украина и Украина, которая воюет, для них это важный символ, которым они торгуют. Для США это инструмент геополитической конфронтации", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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