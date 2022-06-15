ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

08:43
  • среда
  • 15 июня 2022

Бойцы проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.
Минобороны показало работу российских военных на Украине

Старший лейтенант Дмитрий Габов, находясь в дозоре, обнаружил крупную группу националистов. Скрытно заняв удачную позицию, Дмитрий уничтожил огневые точки противника и, не прекращая вести прицельный огонь, обеспечил прикрытие наступающих российских штурмовых формирований. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Габова наши военные полностью освободили населённый пункт от националистов, сообщает "ТВ Центр".

Штурмовая группа под руководством старшего лейтенанта Вячеслава Бояркина продвинулась в тыл противника и с ходу вступила в бой с превосходящими силами. Старший лейтенант Бояркин получил ранение, но продолжил руководить подчинёнными, благодаря чему наши военные уничтожили украинский бронеавтомобиль и около двух десятков радикалов. Два боевика сдались в плен, а остальные с поля боя бежали.

Подразделение капитана Сергея Орлова выявило огневые точки националистов, которые препятствовали продвижению наших войск к крупному железнодорожному узлу. В ходе боёв благодаря грамотному руководству капитана Орлова все они были уничтожены. Сам офицер получил ранение, но из боя не вышел и не допустил потерь среди российских военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.