Бойцы проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.

Старший лейтенант Дмитрий Габов, находясь в дозоре, обнаружил крупную группу националистов. Скрытно заняв удачную позицию, Дмитрий уничтожил огневые точки противника и, не прекращая вести прицельный огонь, обеспечил прикрытие наступающих российских штурмовых формирований. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Габова наши военные полностью освободили населённый пункт от националистов, сообщает "ТВ Центр".

Штурмовая группа под руководством старшего лейтенанта Вячеслава Бояркина продвинулась в тыл противника и с ходу вступила в бой с превосходящими силами. Старший лейтенант Бояркин получил ранение, но продолжил руководить подчинёнными, благодаря чему наши военные уничтожили украинский бронеавтомобиль и около двух десятков радикалов. Два боевика сдались в плен, а остальные с поля боя бежали.

Подразделение капитана Сергея Орлова выявило огневые точки националистов, которые препятствовали продвижению наших войск к крупному железнодорожному узлу. В ходе боёв благодаря грамотному руководству капитана Орлова все они были уничтожены. Сам офицер получил ранение, но из боя не вышел и не допустил потерь среди российских военных.

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