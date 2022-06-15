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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ"

08:28
  • среда
  • 15 июня 2022

Они эффективны

Минобороны опубликовало кадры работы зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ", прикрывающих российские войска на передовой. Там, где для другой техники, в основном, необходимо наведение понтонной переправы, для "Осы" нужен лишь пологий спуск с берега.

Эта боевая машина - амфибия, способная форсировать водные преграды. В районе, где работают наши ЗРК "Оса", резко снижается активность вражеских беспилотников, во избежание потерь противник просто уводит их подальше от этого района. Сейчас на вооружении российской армии стоят более 400 таких машин, сообщает "ТВ Центр".

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