Зеленский признал "болезненные" потери ВСУ

Ситуацию в Северодонецке украинский лидер назвал сложной

Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки болезненны, ситуация для ВСУ сложная, признал Владимир Зеленский. Украинский лидер в своем вечернем обращении к народу высказался о положении в Северодонецке и Харьковской области.

"Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны… Серьезные потери несем и на Харьковщине", — сказал Зеленский.

Донбасс украинский президент назвал ключевым направлением боевых действий ВСУ. При этом Зеленский заверил, что Украина, получив оружие большой дальности поражения, не будет обстреливать российскую территорию, передает РИА Новости.

Американские СМИ, ссылаясь на отчет разведки США о российской военной спецоперации, назвали положение ВСУ катастрофическим. Отмечается, что украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. Ситуация для украинской группировки в Донбассе осложняется еще и тем, что у них практически не осталось боеприпасов.

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