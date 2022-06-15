ПМЭФ-2022 начинает работу в Санкт-Петербурге

Форум продлится до 18 июня

В среду, 15 июня, в Санкт-Петербурге начал работу Петербургский международный экономический форум под главной темой "Новый мир — новые возможности". Как рассказал глава города Александр Беглов, география ПМЭФ в этом году насчитывает более 140 стран и территорий мира.

Незадолго до старта форума свой приезд подтвердили 43 иностранных министра и 84 главы дипломатического корпуса. ПМЭФ планируют посетить 77 глав субъектов Российской Федерации, 32 руководителя федеральных служб и агентств, 16 российских министров, девять вице-премьеров. Участниками мероприятий станут более 5 тыс. представителей российских и иностранных компаний.

Как отметил Беглов, в главных треках деловой программы ПМЭФ-2022 будет обсуждаться новый экономический порядок, инвестиции в развитие, новые задачи российской экономики, разработка и внедрение современных технологий.

Петербургский губернатор заявил, что "все мы ждем от форума одного — новых прорывных идей по развитию российской экономики, новых возможностей для партнерства", а также честного диалога, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что к участию в ПМЭФ-2022 заявлено более 500 отечественных компаний из 65 разных отраслей. 80% из них будут представлены на уровне руководителей предприятий.

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