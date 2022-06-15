В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

Жители региона могут получить их в упрощенном порядке

В Херсонской области все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Об этом в среду, 15 июня, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как отметил чиновник, наблюдается большой ажиотаж, жители Херсонщины массово стоят в очередях за российскими паспортами, потому что "Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства".

К настоящему времени в Херсонской области подано уже более 10 тысяч заявок на получение российского гражданства. Власти региона увеличивают количество административных центров по приему документов, цитирует Стремоусова РИА Новости.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Согласно тексту указа, рассмотрение заявлений будет осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.

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