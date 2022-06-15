В Кремле раскрыли новые подробности о речи Путина на ПМЭФ

Глава государства выступит на пленарной сессии форума

Президент России Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на Петербургском экономическом форуме даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также расскажет о задачах нашей страны на ближайшую перспективу. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как отметил представитель Кремля, Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство — о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях.

Кроме того, президент поделится своей оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка.

Значительную часть своего выступления Путин посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией по обеспечению экономического развития страны, по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей, цитирует Ушакова "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал "чрезвычайно важную" речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Представитель Кремля пообещал, что в этом году речь президент на форуме будет "чрезвычайно важной".

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