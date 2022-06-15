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Посол России в США обвинил Вашингтон в стремлении к эскалации на Украине

08:45
  • среда
  • 15 июня 2022

Об этом говорит намерение поставить Киеву РСЗО, заявил дипломат

В России вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок на Украину дальнобойных реактивных систем залпового огня. Это можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Пентагон будет передавать Украине разведданные для РСЗО

По словам дипломата, которые цитирует Telegram-канал российского посольства, у американцев нет устремлений к мирному урегулированию. Об этом говорит и то, что соответствующие заявления прозвучали накануне очередной встречи представителей США и их союзников по военной поддержке Украины.

Антонов напомнил, что в ходе многодневных обстрелов Донецка гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам, хотя "там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств".

Посол также указал на ужасающие вероятные последствия применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам.

Анатолий Антонов призвал США "прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа".

Ранее заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что Россия готова нанести ответные удары по центрам принятия решений, если украинские военные атакуют российскую территорию с применением реактивных систем залпового огня, полученных от США в рамках нового пакета военной помощи.

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