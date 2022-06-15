Россия пообещала обеспечить поставки продовольствия странам-партнерам

Москва найдет способы осуществлять поставки

Основными торговыми партнерами, которые покупают российское продовольствие, являются Турция, Казахстан, Египет, тогда как "Европа совсем не ключевой игрок". Об этом в среду, 15 июня, рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Замглавы правительства отметила, что антироссийские санкции затруднили поставки продовольствия, "логистических проблем наши теперь уже недружественные торговые партнеры наделали всей мировой экономике огромное количество".

Однако в Москве обязательно найдут решение проблемы, поскольку немало стран не одобряют рестрикции против России и хотят продолжать торговлю и взаимодействие, подчеркнула Абрамченко.

В числе таких государств она назвала прежде всего Турцию как глобального торгового партнера нашей страны. Перспективным рынком для российского продовольствия является Африка с быстрым ростом населения и климатическими проблемами.

Вице-премьер выразила мнение, что опасения третьих стран перед западными санкциями и нежелание "в открытую"дружить с Россией из-за боязни рестрикций скоро пройдут и всё изменится, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин отметил попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Москву. Однако российский лидер заявил, что "это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы".

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