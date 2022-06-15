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Названо число заложников украинских боевиков на заводе "Азот"

08:37
  • среда
  • 15 июня 2022

У людей нет продуктов и даже воды

Украинские формирования удерживают на заводе "Азот" в Северодонецке более 1 тысячи мирных граждан. Жителей города согнали на предприятие и используют в качестве живого щита. Среди них более сотни детей, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

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"Сейчас в Северодонецке где-то 1-1,2 тысячи гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время… среди них порядка 127 детей", - сказал Киселев.

Он добавил, что у людей нет ни продуктов питания, ни воды, ни лекарств. По словам Киселева, на предприятии есть подземные бункеры и технические ходы сообщения, где могут держать заложников. Накануне боевики попросили российских военных организовать им гуманитарный коридор в Лисичанск – как пояснил Киселев, таким образом противник намеревается выйти с "Азота" под прикрытием гражданских лиц, передает ТАСС.

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