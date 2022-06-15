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В России запустили онлайн-квест для школьников "Традиции народов России"

08:50
  • среда
  • 15 июня 2022

Пройти его можно до 31 августа

В России стартовал онлайн-квест для школьников "Традиции народов России". Участники смогут узнать о разных народах, их языках и традициях.

"Участники онлайн-квеста встретятся с четырьмя старцами, каждый из которых символизирует одну из языковых семей – алтайскую, уральскую, кавказскую и индоевропейскую. Пользователям предстоит ответить на 12 вопросов – по три от каждого старца. При ответах на вопросы пользователю представляется историко-культурная справка, дополняющая верный ответ. По итогу теста в зависимости от количества верных ответов пользователь получит подарок от одного из старцев", – сообщили организаторы.

Пройти онлайн-квест можно до 31 августа по ссылке: https://traditions.foxford.ru. Всех участников ждет приз - бесплатный доступ к летнему онлайн-лагерю в школе "Фоксфорд". Кроме того, проект "Культура для школьников" разыграет набор настольных игр, победители будут объявлены 3 сентября.

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Онлайн-квест для школьников "Традиции народов России"
Онлайн-квест для школьников "Традиции народов России"
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