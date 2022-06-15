Москва отказалась торговаться с Анкарой по сирийскому вопросу

Россия своих союзников не сдает

Новая военная операция Турции на севере Сирии и ее позиция по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции не станут предметом торга между Анкарой и Москвой. Россия не сдает своих союзников в регионе, заявил журналистам спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы не торгуемся. Наших союзников в регионе мы не сдаем… В данном ключе вопрос не стоит, это одни разговоры", - сказал Лаврентьев. Спецпредставитель президента ответил на вопрос, станет ли Москва закрывать глаза на какую-то часть турецкой операции на севере Сирии в обмен на продолжение блокирования Анкарой вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм 18 мая передали генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в организацию, однако Турция заблокировала их рассмотрение. В то же время турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести новую военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. Турция сейчас контролирует 10% сирийской территории, передает ТАСС.

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