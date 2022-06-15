Украинские войска обстреляли пункт пропуска в Курской области

Об этом рассказал глава региона
Со стороны Украины утром среды, 15 июня, был обстрелян пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе Курской области. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Как написал губернатор в своем Telegram, в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.
Ответным огнем российские пограничники подавили нападение со стороны Украины, сообщил Старовойт.
Ранее сообщалось, что власти Курской области совместно с руководителями силовых структур решили продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели — до 22 июня.
Губернатор Курской области призвал жителей региона к бдительности и напомнил о необходимости сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах или оставленных без присмотра предметах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"