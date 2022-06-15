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Украинские войска обстреляли пункт пропуска в Курской области

09:59
  • среда
  • 15 июня 2022

Об этом рассказал глава региона

Со стороны Украины утром среды, 15 июня, был обстрелян пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе Курской области. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Как написал губернатор в своем Telegram, в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

Ответным огнем российские пограничники подавили нападение со стороны Украины, сообщил Старовойт.

Ранее сообщалось, что власти Курской области совместно с руководителями силовых структур решили продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели — до 22 июня.

Губернатор Курской области призвал жителей региона к бдительности и напомнил о необходимости сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах или оставленных без присмотра предметах.

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