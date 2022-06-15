В Петербург съехались иностранные бизнесмены на юбилейный ПМЭФ

Программа у форума очень насыщенная

Внимание мирового бизнеса приковано к Санкт-Петербургу, где в среду открылся юбилейный - 25-й Международный экономический форум. В нём принимают участие представители десятков стран. Деловая программа - масштабная. Она включает несколько направлений, посвящённых экономике и технологическому прогрессу. Главная тема - поиск новых возможностей в изменившемся мире. Как ожидается, на полях площадки будет подписано большое количество соглашений.

Крупный бизнес, инвесторы, политики, представители регионов – пожалуй, ни на одной другой площадке не встретишь их всех и сразу. В этом уникальность Петербургского международного экономического форума. 13 с половиной тысяч участников из 127 стран мира.

Иероглифы, запах специй и все оттенки знойной пустыни. Словно ты не на берегу Финского залива, а в далеком Египте. Эта страна – главный гость юбилейного форума. А еще мощный политический и экономический игрок в регионе. Москву и Каир связывает не только туризм. Египет в прошлом году стал крупнейшим покупателем российской пшеницы.

И это вопрос глобальной продовольственной безопасности, которая в современных реалиях выходит на первый план. Азия, Африка, Ближний Восток и, конечно, Европа. Пока власти недружественных стран с высоких трибун заявляли, что в Санкт-Петербург не поедут, бизнесмены покупали билеты и собирали чемоданы. Ведь "Новый мир – новые возможности!".

"Я не думаю, что экономические отношения должны быть оружием в политической борьбе. У политиков есть много своих площадок, где они могут обсуждать проблемы. Использовать экономику как оружие, на мой взгляд, неправильно", - отметил председатель ассоциации экспортёров Египта Мохамед Кассем.

В бесконечных лабиринтах выставочного центра можно заблудиться. Кофе наливает робот Дуняша. Самый технологичный стенд уже по традиции принадлежит Москве. Крым дарит инвесторам плюшевого кота Мостика. Его знает вся России. Ведь помогал строить Крымский мост.

"Мы символом форума выбрали вот такого кота, чтобы все знали, что у нас живёт кот Мостик, что он у нас есть. Готовы показывать новые инвестиционные площадки, которые приготовили для инвесторов", - рассказала заместитель председателя совета министров республики Крым Ирина Кивико.

В этом году форум юбилейный, ПМЭФу - 25! Это раньше его с гордостью называли "российский Давос". Теперь уже даже как-то неудобно. В швейцарских Альпах вместо реальных контрактов – пространные рассуждения. В отличие от Питерского форума, где в прошлом году заключили контрактов на рекордные почти 4 триллиона рублей! Первый форумный день, его еще называют стартовым, по традиции посвящен малым предпринимателям, инновациям и лекарственной безопасности.

Центральное мероприятие – пленарное заседание с участие президента – пройдет в пятницу. В Кремле уже подчеркнули – Владимир Путин выступит с чрезвычайно важной речью. Среди тем – рост цен на энергоресурсы, мировой продовольственный кризис и, конечно, санкции. В заседании также примет участие президент Казахстана и ряд других иностранных лидеров. Их имена пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков разглашать не стал. Чтобы "не давать больше работы американским послам". А ведь есть у питерского форума одна удивительная деталь. Сменив деловой костюм на удобные джинсы и толстовку, можно легко затеряться в толпе – ведь помимо деловой, есть не менее насыщенная культурная программа форума. А еще выставки, концерты и презентации в антураже белых ночей города, где точно умеют наводить мосты.

Матвей Шестаков, Алексей Платонов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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