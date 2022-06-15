Россия открыла гумкоридор для выхода мирных граждан с "Азота"

Обстрелы жилых районов Донбасса не прекращаются

Утром российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода мирных граждан с химкомбината "Азот" в Северодонецке. По разным оценкам, в промзоне могут находиться до 1200 украинцев, которых националисты используют как живой щит. Безопасный маршрут ведёт на территорию ЛНР. Все другие направления заблокированы. По приказу Киева был взорван последний мост в сторону Лисичанска.

Жительница Горловки с трудом сдерживает слёзы. По её населённому пункту украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра. Один боеприпас прилетел прямо на лужайку перед её домом. Хозяева в этот момент находились на кухне.

Двери сорваны с петель, выбиты стёкла, повсюду разбросаны осколки. Взрывной волной перебило газопровод и оборвало электрические провода. Восстановить подачу энергии должны помочь сотрудники МЧС России. У них сейчас много работы. В основном, разбирают завалы полуразрушенных многоэтажек в Мариуполе.

"Аэромобильная группировка МЧС России по Тульской области продолжает разбор завалов в городе Мариуполе. Дом был полностью разрушен. Основная задача нашего личного состава – это разбор завалов", - сообщил заместитель командира СО Тульского СЦ МЧС России Александр Романов.

Проблемы с ресурсами наблюдаются во всей Донецкой области. Люди по несколько дней живут без электричества, а воду набирают в колодцах или открытых водоёмах. Готовить еду зачастую приходится на костре.

Тяжёлая гуманитарная ситуация складывается и на заводе "Азот" в Северодонецке. В народной милиции ЛНР считают, что на предприятии украинскими националистами удерживается от тысячи до 1200 гражданских лиц. Среди них 127 детей.

"Единственный способ эвакуировать людей с данного предприятия – это только по направлению в н.п. Сватово. Это самый безопасный путь. Но опять же, относительно безопасный, поскольку Украина целенаправленно все дороги, которые подходят к Северодонецку, обстреливают на регулярной основе", - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Представители ЛНР пытаются договориться с украинской стороной об открытии зелёного коридора для вывода мирных жителей с территории завода "Азот". Но пока безуспешно. ВСУ игнорирует любые просьбы. Даже несмотря на то, что многим находящимся там нужна медицинская помощь. Оказать её могут российские военные врачи аэромобильного медотряда ВДВ в развёрнутом полевом госпитале.

"Мы огромный надувной госпиталь, в котором присутствуют абсолютно все специалисты, для того, чтобы качественно выявить и вылечить недуг военнослужащего в независимости от того, какого он характера", - отметил командир аэромобильного медотряда ВДВ Юрий Бровко.

На приёме у военного стоматолога сегодня несколько десятков детей. В полевом госпитале врачи лечат не только раненых солдат, но и местное население Луганской народной республики. Из-за сбоя в работе системы здравоохранения области для местных жителей - это единственный способ получить квалифицированную медицинскую помощь.

"Мы можем сюда обратиться к любому специалисту - как по детскому здоровью, так и по взрослому. Это нам очень важно. Потому что бывают очень сложные ситуации. Скорая не всегда может оказать помощь. Или нет такого спеца в городе, или долго ждать", - говорит жительница Луганска Светлана Здор.

В городе, где военная обстановка более-менее спокойная, российские военные и МЧС продолжают поставлять гуманитарную помощь. Причём, это не только продукты и предметы первой необходимости. Несколько грузовиков привезли строительные материалы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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