Москвичей предупредили о дождях и похолодании

Столица оказалась в тылу циклона

Похолодание, которое ожидается 15 июня в столице, будет довольно заметным. В Москве – порывистый ветер и небольшие дожди, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, центр которого располагается вблизи Санкт-Петербурга. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает", - цитирует синоптика РИА Новости.

В столице будет дуть юго-западный ветер порывами до 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ниже средних многолетних значений: в Москве – около 20 градусов тепла, в области – плюс 17-22.

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