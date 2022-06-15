Страны ЕС разошлись во мнении по поводу будущего Украины

Не все хотят видеть страну в составе Евросоюза

Новые поставки тяжёлого вооружения Украине обсудят в среду члены Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но поддержку Киева уже нельзя назвать безоговорочной. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен не исключил возможность территориальных уступок Украины. А в Евросоюзе всё громче звучат голоса противников вступления страны в ЕС на фоне дискуссий Еврокомиссии о присвоении ей статуса кандидата.

Окончательное решение по статусу кандидата в ЕС для Украины ещё не принято, но страсти уже кипят нешуточные. То Грузия возмущается, что стояла в очереди раньше, то сами европейцы опасаются возможных последствий. Очередной призыв не торопиться прозвучал из Австрии. Канцлер Карл Нехаммер после встречи со спикером Рады Русланом Стефанчуком выступил против ускоренной процедуры вступления. Учитывая бюрократизированность европейских институтов, предложил затянуть решение вопроса на неопределённый срок.

"Спасибо, Стефанчук, за открытый разговор. Мы обменялись мнениями о текущих событиях. Я подчеркнул: Украина - часть Европы. Мы и дальше будем помогать, чем можем! Однако прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев", - заявил Карл Нехаммер.

Противоположной позиции предсказуемо придерживается Польша. Дать Киеву статус кандидата как можно скорее призвал премьер-министр Матеуш Моравецкий. А заодно укорил коллег в недостаточном рвении.

"Разве мы достаточно делаем для защиты европейских ценностей на Украине? Её солдаты и народ сражаются за наиболее важные из них: суверенитет, свободу, право на жизнь. Нет, мы недостаточно поддерживаем эту страну. Я призываю вас сделать значительно больше в вопросе поставок артиллерийского оружия Украине", - сказал Моравецкий.

Военную помощь Киеву, в том числе поставки тяжёлого вооружения, обсудят в среду члены НАТО. В штаб-квартире организации в Брюсселе пройдёт встреча контактной группы в поддержку Украины.

"Нам нужна большая боеготовность, больше оборудования и военных поставок. Надо вкладывать дополнительные средств в оборону и совместно укреплять финансирование НАТО. На саммите в Мадриде мы согласуем новую стратегическую концепцию. В ней будет дана оценка изменившейся обстановке в области безопасности и подтверждены наши фундаментальные ценности и задачи", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Подобная риторика ведёт к эскалации ситуации, предупредил посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил о решении Вашингтона передать Украине дальнобойные системы залпового огня "Хаймарс" и возможном расширении поставок в дальнейшем.

"Здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии. Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения", - отметил Анатолий Антонов.

Несмотря на постоянную накачку киевского режима оружием, положение украинской армии вызывает обеспокоенность. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ему задали вопрос о мирном урегулировании и территориальных уступках. Исключать такую возможность глава американской дипломатии не стал.

"Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать им и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны и народа. Мы это поддержим", - заявил Блинкен.

Тон публикаций в зарубежной прессе тоже меняется. Американский журнал National Interest указывает, что Киеву стоит задуматься об уступках. В случае затягивания боевых действий украинскую экономику ждёт коллапс.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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