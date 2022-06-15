В США национальный парк Йеллоустоун уходит под воду

В стране - сильные дожди

На США обрушилась буря, порывы ветра достигали 135 километров в час. В Чикаго с домой срывало крыши, нижние этажи подтопило, без электричества остались почти 80 тысяч человек. Непогода бушует и в окрестностях национального парка Йеллоустоун, где из-за проливных дождей река вышла из берегов. Разрушены дома и размытые дороги, целые районы остались без электричества, а жителей эвакуировали.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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