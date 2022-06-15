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Врач из Москвы стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России"

11:54
  • среда
  • 15 июня 2022

Андрей Середа был признан лучшим среди профессионалов в области здравоохранения

Врач из Москвы Андрей Середа стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". 

В суперфинале престижного мероприятия, в котором приняли участие 300 человек из десятков регионов, Середа был признан лучшим среди профессионалов в области здравоохранения. В качестве награды он получит образовательный грант, а еще - уникальную возможность поработать с одним из наставников, среди которых, например, председатель и вице-премьер правительства. Важным бонусом, по словам победителя, стало и знакомство с самими участниками конкурса.

"На конкурсе ты получаешь сотни новых друзей, каждый из которых является суперпрофессионалом в своей области и вот это сообщество, когда ты в группе в мессенджере можешь задать вопрос и тебе точно кто-то ответит, причем, на уровне суперкомпетенции, это особенный драйв, который просто был недоступен раньше", - рассказал Андрей Середа.

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