"Клубничное" суперлуние попало на видео

Подобное явление происходит несколько раз в году

Яркие кадры завораживающего суперлуния, которое этой ночью наблюдали миллионы жителей Земли.

Спутник нашей планеты подошёл на минимальное расстояние - в точку орбиты под названием перигей. В этот момент Луна становится очень яркой, а её видимый диаметр увеличивается в среднем на 10 процентов.

Подобное явление можно наблюдать около четырех раз в год практически из всех уголков Земли. Повезло и жителям европейской части России. В небе над Самарой и Воронежем Луна приобрела нежно розовый оттенок. Всё из-за рассеянного света в атмосфере, сообщает "ТВ Центр".

Такое суперлуние называют "клубничным". Чаще всего оно происходит в первые месяцы лета, когда начинается сбор ягод.

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