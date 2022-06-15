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"Мельница слухов": агент Эмбер Хёрд ответил на слухи об исключении актрисы из "Аквамена-2"

10:18
  • среда
  • 15 июня 2022

Появились сообщения, что экс-супругу Джонни Деппа убрали из ленты

Сообщения о решении продюсеров фильма "Аквамен-2" передать роль Эмбер Хёрд другой актрисе не соответствуют действительности. Об этом рассказал агент Хёрд.
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В западных СМИ появились сообщения, что после вердикта присяжных, признавших Хёрд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа кинокомпания Warner Bros. решила не иметь дела с актрисой, подпортившей свою репутацию. На роль Меры в сиквеле "Аквамена" якобы было решено взять другую девушку.

Однако агент Эмбер Хёрд заявил, что "мельница слухов крутится с первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная", пишет The Guardian.

1 июня присяжные суда штата Вирджиния признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера. Херд обвиняла Деппа в жестоком обращении и домашнем насилии. Деппу присудили 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн долларов в качестве штрафных санкций (по закону штата они сокращены до 350 тысяч долларов).

СМИ сообщали, что Депп готов отказаться от компенсации при условии, что его бывшая жена не станет оспаривать решение суда и не будет подавать апелляцию.

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