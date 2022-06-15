Затяжной конфликт станет катастрофой для страны

Затяжной конфликт на Украине угрожает выживанию страны. Киеву стоит задуматься о территориальных уступках Москве, считают эксперты журнала National Interest.

Украинская экономика разрушается. Кризис еще больше обострится, если боевые действия продолжатся, уверен автор статьи. В нынешних условиях Киеву стоит снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией

"Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он поможет вернуться к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь", — говорится в материале.

По мнению автора, украинским властям стоило бы прислушаться к тому, что сказал недавно Генри Киссинджер. По словам патриарха американской политики, цена конфликта непомерно высока для Киева – так что ему лучше вернуться к мирным переговорам с Москвой.

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