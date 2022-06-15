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The Sun: россиянин задержан в Великобритании по подозрению в шпионаже

10:40
  • среда
  • 15 июня 2022

Задержанного подозревают в шпионаже "в интересах режима Путина"

Антитеррористическая полиция Великобритании задержала гражданина России, которого подозревают в шпионаже и саботаже "в пользу враждебного государства". Об этом рассказали осведомленные источники.
В Польше по обвинению в шпионаже задержаны россиянин и белорус

Как пишет The Sun, задержание произошло 13 июня в лондонском аэропорту Гатвик. Подозреваемый — мужчина в возрасте за 40, другие подробности о нем не приводятся.

Источники утверждают, что задержанный находился в Великобритании для "шпионажа в интересах режима" президента России Владимира Путина. За мужчиной наблюдали и задержали по прибытии в Гатвик при попытке покинуть страну.

Официальные комментарии ни от британской, ни от российской сторон по этому поводу пока не поступали.

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