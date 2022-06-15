Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Это может случиться уже через два года, считает политик

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что Украина по ленд-лизу хочет получить от Запада сжиженный природный газ (СПГ) с оплатой поставки через два года.

В своем Telegram-канале российский политик поинтересовался, "кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира".

При этом Медведев выразил мнение, что "американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк".

Ранее Дмитрий Медведев предупреждал Украину об опасности "мнимого братства" с Польшей, которое грозит утратой государственности. По мнению политика, задача Варшавы — вернуть себе "вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной".

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